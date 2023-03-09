В Приднестровье заявляют о "теракте", который готовили против руководителей "страны": детали

В непризнанной миром "стране" заявили о попытке покушения на руководителя ПМР Вадима Красносельского

На пророссийскую "администрацию" Приднестровья якобы готовилось покушение. Неназванные пока лица, как говорят "власти" ПМР, планировали совершить теракт, направленный против "должностных лиц" пророссийского образования на территории Молдовы.

Об этом сообщило "министерство госбезопасности" непризнанной миром "Приднестровской Молдавской Республики".

"Теракт" в Приднестровье

Спецслужбы непризнанного Приднестровья заявили о том, что на территории, контролируемой пророссийским "правительством ПМР", была раскрыта попытка теракта.

Этот террористический акт якобы преследовал цель ликвидации ряда "должностных лиц", управляющих этой частью Республики Молдова.

Сообщалось о попытке покушения на главу Приднестровья. Впоследствии на сайте МДБ ПМР эта информация исчезла, но приднестровские и российские СМИ успели ее распространить.

Участники и детали

В пресс-службе "министерства государственной безопасности" Приднестровья заявили о задержании лиц, причастных к подготовке террористического акта. Эти люди уже дают показания по делу.

Подробную информацию приднестровская "администрация" обещает обнародовать на местном телевидении сегодня, 9 марта, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, 23 февраля министерство обороны россии выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергли.

Фото с приднестровских СМИ