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​​​​​​​У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі

9 березня 2023 12:32
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У невизнаній світом "країні" заявили про спробу замаху на керівника ПМР Вадима Красносельського
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На проросійську "адміністрацію" Придністров’я нібито готувався замах. Неназвані поки що особи, як говорить "влада" ПМР, планували здійснити теракт, направлений проти "посадових осіб" проросійського утворення на території Молдови.

Про це повідомило "міністерство держбезпеки” невизнаної світом "Придністровської Молдавської Республіки".

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Спецслужби невизнаного Придністров’я заявили про те, що на території, яку контролює проросійський "уряд ПМР", було розкрито спробу теракту.

Цей терористичний акт нібито мав на меті ліквідацію низки "посадових осіб", які керують цією частиною Республіки Молдова.

Повідомлялося про спробу замаху на очільника Придністров’я. Згодом на сайті "МДБ ПМР" ця інформація зникла, але придністровські та російські ЗМІ встигли її поширити.

Учасники і деталі

У пресслужбі "міністерства державної безпеки" Придністров’я заявили про затримання осіб, причетних до підготовки терористичного акту. Ці люди нібито вже дають свідчення у справі.

Детальну інформацію придністровська "адміністрація" обіцяє оприлюднити на місцевому телебаченні сьогодні, 9 березня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, 23 лютого міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростувала. 

Фото з придністровських ЗМІ 

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