У Придністров'ї заявляють про "теракт", який готували проти керівників "країни": деталі
На проросійську "адміністрацію" Придністров’я нібито готувався замах. Неназвані поки що особи, як говорить "влада" ПМР, планували здійснити теракт, направлений проти "посадових осіб" проросійського утворення на території Молдови.
Про це повідомило "міністерство держбезпеки” невизнаної світом "Придністровської Молдавської Республіки".
-
Хвороба Брюса Вілліса неймовірно підвищила статистику одному з сайтів: якого саме
-
У ЗСУ відповіли на заяву НАТО про можливе "падіння Бахмута"
-
Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують
-
Поліцейська на Одещини привласнила шість тисяч доларів із камери зберігання речових доказів
-
Китай робить ставку на швидке завершення війни та вірить у перемогу росії, — ЗМІ
-
Коли українська економіка почне зростати: у НБУ назвали терміни
-
На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо
-
Литва блокуватиме IP-адреси, за якими можна дивитися проросійські канали
-
TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"
-
В Одесі вшанували пам’ять Тараса Шевченка
"Теракт" у Придністров’ї
Спецслужби невизнаного Придністров’я заявили про те, що на території, яку контролює проросійський "уряд ПМР", було розкрито спробу теракту.
Цей терористичний акт нібито мав на меті ліквідацію низки "посадових осіб", які керують цією частиною Республіки Молдова.
Повідомлялося про спробу замаху на очільника Придністров’я. Згодом на сайті "МДБ ПМР" ця інформація зникла, але придністровські та російські ЗМІ встигли її поширити.
Учасники і деталі
У пресслужбі "міністерства державної безпеки" Придністров’я заявили про затримання осіб, причетних до підготовки терористичного акту. Ці люди нібито вже дають свідчення у справі.
Детальну інформацію придністровська "адміністрація" обіцяє оприлюднити на місцевому телебаченні сьогодні, 9 березня, о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, 23 лютого міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростувала.
Фото з придністровських ЗМІ