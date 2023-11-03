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В Raiffeisen Bank International рассказали, покинут ли российский рынок в этом году

3 ноября 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Raiffeisen Bank International рассказали, покинут ли российский рынок в этом году
Raiffeisen Bank International. Фото: Leonhard Foeger/Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль рассказал, покинет ли банковская группа российский рынок в этом году. По его словам, маловероятно, что это произойдет.

Об этом сообщают росСМИ.

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Выход Raiffeisen Bank International из РФ

Штробль подчеркнул, что Raiffeisen Bank International вряд ли успеет завершить в нынешнем году процесс выхода из России.

"Раньше мы называли 31 декабря как возможную дату, к которой будет осуществлен выход группы, но теперь это кажется маловероятным", — сказал он.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Работа банка в России

Дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, продолжает функционировать и дальше, уплачивая налоги в государственный бюджет России.

Несмотря на давление западных регуляторов о недопустимости продолжения бизнеса в РФ, банк за 2022 год заработал рекордные 2 млрд евро чистой прибыли. Это в четыре раза больше, чем было до войны, которую ведет Россия против Украины.

"Это более половины годовой чистой прибыли всей группы 3,7 миллиарда евро. За первый квартал 2023 года рост бизнеса в России только ускорился. Прибыль утроилась к аналогичному периоду 2022-го, хотя при этом его доля во всей прибыли группы снизилась до 40%. Результаты работы российского подразделения за первые полтора года российско-украинской войны стали самыми высокими в его истории", — говорится в статье Meduza.

Несмотря на накопившиеся миллиарды евро прибыли, банку сложно вывести заработанное без существенных потерь. Это связано с ограничениями на движение капитала, введенные Россией в ответ на западные санкции.

При этом представители австрийской дочери в дальнейшем утверждают, что компания не покидает планы по отделению российского бизнеса от основной части группы.

Напомним, государственный Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карточек через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.

Добавим, что государственное финучреждение "Ощадбанк" начнет принимать заявки на финансовую помощь с 1 ноября 2023 года. Размер выплат будет достигать нескольких десятков евро.

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