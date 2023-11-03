У Raiffeisen Bank International розповіли, чи покинуть російський ринок в цьому році

Raiffeisen Bank International. Фото: Leonhard Foeger/Reuters

Очільник Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль розповів, чи покине банківська група російський ринок в цьому році. За його словами, малоймовірно, що це відбудеться.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Штробль наголосив, що Raiffeisen Bank International навряд чи встигне завершити в нинішньому році процес виходу з Росії.

"Раніше ми називали 31 грудня як можливу дату, до якої буде здійснено вихід групи, але тепер це здається малоймовірним", — сказав він.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Робота банку в Росії

Дочірній банк австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International, попри заяви про вихід з ринку РФ, продовжує надалі функціонувати, сплачуючи податки до державного бюджету Росії.

Попри тиск західних регуляторів щодо неприпустимості продовження бізнесу в РФ, банк за 2022 рік заробив рекордні 2 млрд євро чистого прибутку. Це вчетверо більше, ніж було до війни, яку веде Росія проти України.

"Це понад половину річного чистого прибутку усієї групи 3,7 мільярда євро. За перший квартал 2023 зростання бізнесу в Росії тільки прискорилося. Прибуток потроївся до аналогічного періоду 2022-го, хоча при цьому його частка у всьому прибутку групи знизилася до 40%. Результати роботи російського підрозділу за перші півтора року російсько-української війни стали найвищими у його історії", — йдеться у статті Meduza.

Попри накопичені мільярди євро прибутку, банку складно вивести зароблене без істотних втрат. Це пов'язано з обмеженнями на рух капіталу, запровадженими Росією у відповідь на західні санкції.

При цьому представники австрійської дочки надалі стверджують, що компанія не залишає планів щодо відокремлення російського бізнесу від основної частини групи.

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