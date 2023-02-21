В районе Новороссийска потерпел крушение сухогруз
В районе Новороссийска потерпел крушение сухогруз. Это произошло в результате шторма.
Об єтом пишет ТАСС.
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Перелом груза
В сообщении говорится, что сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. Сейчас в районе ЧП следуют спасательные плоты морской спасательной службы.
Также сообщается, что четыре члена экипажа потерпевшего у берегов Краснодарского края крушение сухогруза обнаружены живыми, отметили в Росречморфлоте.
Напомним, что количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц.