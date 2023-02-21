У районі Новоросійська зазнав аварії суховантаж
У районі Новоросійська зазнав аварії суховантаж. Це сталося внаслідок шторму.
Про це пише ТАРС.
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Перелом вантажу
У повідомленні йдеться, що суховантажне судно перевозило 3,5 тис. тонн мармурової крихти. Наразі в районі НП йдуть рятувальні плоти морської рятувальної служби.
Також повідомляється, що чотири члени екіпажу потерпілого біля берегів Краснодарського краю аварію суховантажу виявлено живими, зазначили в Росречморфлоті.
Нагадаємо, що кількість ворожих кораблів у Чорному морі збільшилася з 7 до 11. Водночас і кількість "Калібрів" зросла до 24 одиниць.