В рамках Рамштайна состоялась встреча “танковой коалиции”, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил свою благодарность немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их поддержку Украины. Он также заявил, что создание такого центра в Польше позволит укрепить сотрудничество между странами и увеличить возможности украинских защитников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Резников подчеркнул, что сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" станет препятствием для агрессивных действий террористического режима против Европы и всего свободного мира. Он также выразил уверенность в том, что украинские солдаты смогут защитить свою страну благодаря современным западным технологиям, которые помогут им победить Москву.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Резников подчеркнул, что чем быстрее это произойдет, тем быстрее придет мир. Создание центра технического обслуживания и сервиса для украинских танков Leopard 2 в Польше - это один из шагов, которые были предприняты в рамках сотрудничества между Украиной, Польшей и ФРГ. Это позволит Украине сделать шаг вперед в борьбе за безопасность и стабильность на ее территории.

Напомним, что 21 апреля, в Германии проходит одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсудят стратегию Украины в этом году.