В рамках Рамштайна состоялась встреча “танковой коалиции”, — Резников
Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил свою благодарность немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их поддержку Украины. Он также заявил, что создание такого центра в Польше позволит укрепить сотрудничество между странами и увеличить возможности украинских защитников.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Проведение встречи "танковой коалиции"
Резников подчеркнул, что сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" станет препятствием для агрессивных действий террористического режима против Европы и всего свободного мира. Он также выразил уверенность в том, что украинские солдаты смогут защитить свою страну благодаря современным западным технологиям, которые помогут им победить Москву.
A "tank coalition" meeting was held.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023
I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.
Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m
Резников подчеркнул, что чем быстрее это произойдет, тем быстрее придет мир. Создание центра технического обслуживания и сервиса для украинских танков Leopard 2 в Польше - это один из шагов, которые были предприняты в рамках сотрудничества между Украиной, Польшей и ФРГ. Это позволит Украине сделать шаг вперед в борьбе за безопасность и стабильность на ее территории.
Напомним, что 21 апреля, в Германии проходит одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсудят стратегию Украины в этом году.