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В рамках Рамштайна состоялась встреча “танковой коалиции”, — Резников

21 апреля 2023 17:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В рамках Рамштайна состоялась встреча “танковой коалиции”, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил свою благодарность немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их поддержку Украины. Он также заявил, что создание такого центра в Польше позволит укрепить сотрудничество между странами и увеличить возможности украинских защитников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Резников подчеркнул, что сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" станет препятствием для агрессивных действий террористического режима против Европы и всего свободного мира. Он также выразил уверенность в том, что украинские солдаты смогут защитить свою страну благодаря современным западным технологиям, которые помогут им победить Москву.

Резников подчеркнул, что чем быстрее это произойдет, тем быстрее придет мир. Создание центра технического обслуживания и сервиса для украинских танков Leopard 2 в Польше - это один из шагов, которые были предприняты в рамках сотрудничества между Украиной, Польшей и ФРГ. Это позволит Украине сделать шаг вперед в борьбе за безопасность и стабильность на ее территории.

Напомним, что 21 апреля, в Германии проходит одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Союзники обсудят стратегию Украины в этом году.

 

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