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У рамках "Рамштайну" відбулася зустріч "танкової коаліції", — Резніков

21 квітня 2023 17:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У рамках "Рамштайну" відбулася зустріч "танкової коаліції", — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Міноборони України Олексій Резніков висловив свою подяку німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню підтримку України. Він також заявив, що створення такого центру у Польщі дозволить зміцнити співпрацю між країнами та збільшити можливості українських захисників.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков підкреслив, що сформований спільними зусиллями "броньований кулак" стане перешкодою для агресивних дій терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Він також висловив упевненість у тому, що українські солдати матимуть змогу захистити свою країну завдяки сучасним західним технологіям, які допоможуть їм перемогти Москву.

Резніков підкреслив, що чим швидше це станеться, тим швидше прийде світ. Створення центру технічного обслуговування та сервісу для українських танків Leopard 2 у Польщі — це один із кроків, які були зроблені в рамках співпраці між Україною, Польщею та ФРН. Це дозволить Україні зробити крок уперед у боротьбі за безпеку та стабільність на її території.

Нагадаємо, що 21 квітня у Німеччині відбувається одинадцяте засідання у форматі "Рамштайн". Союзники обговорять стратегію України цього року.

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