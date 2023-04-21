У рамках "Рамштайну" відбулася зустріч "танкової коаліції", — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters

Глава Міноборони України Олексій Резніков висловив свою подяку німецьким та польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню підтримку України. Він також заявив, що створення такого центру у Польщі дозволить зміцнити співпрацю між країнами та збільшити можливості українських захисників.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков підкреслив, що сформований спільними зусиллями "броньований кулак" стане перешкодою для агресивних дій терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу. Він також висловив упевненість у тому, що українські солдати матимуть змогу захистити свою країну завдяки сучасним західним технологіям, які допоможуть їм перемогти Москву.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak , для їх беззастережної допомоги для України.

Сьогодні, ми написали Універсальний центр для встановлення технічного обслуговування та сервісного центру в Польщі для Леопарда 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Резніков підкреслив, що чим швидше це станеться, тим швидше прийде світ. Створення центру технічного обслуговування та сервісу для українських танків Leopard 2 у Польщі — це один із кроків, які були зроблені в рамках співпраці між Україною, Польщею та ФРН. Це дозволить Україні зробити крок уперед у боротьбі за безпеку та стабільність на її території.

Нагадаємо, що 21 квітня у Німеччині відбувається одинадцяте засідання у форматі "Рамштайн". Союзники обговорять стратегію України цього року.