Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В случае поражения Украины РФ нападет на другие государства, — Дуда arrow

В случае поражения Украины РФ нападет на другие государства, — Дуда

22 июня 2023 19:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В случае поражения Украины РФ нападет на другие государства, — Дуда
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В том случае, если Россия выиграет войну, то бросится на другие страны дальше, как "дикий зверь". Агрессия другим государствам будет немедленной.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам.

Читайте также:

"Россия, как дикий зверь"

В любом случае России нельзя позволить выиграть, ведь это страна-агрессор, которая 100% пойдет дальше на другие государства.

По словам куда, победа Украины важна по нескольким причинам:

  • высочайшего уважения и поддержки заслуживает героизм украинских воинов и простых украинцев,
  • в случае победы РФ "продолжит наступать", это лишь разожжет ее империалистические амбиции.

"Народ, который так защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена. Для меня является чем-то естественным, что его просто необходимо поддерживать. Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается. Так же и с Россией: если РФ "съест" Украину, даже частично, она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны: Польшу, страны Балтии, на страны прежней сферы влияния Советского Союза", — заявил Дуда.

Напомним, ранее мы писали, что президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил о том, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас