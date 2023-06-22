В случае поражения Украины РФ нападет на другие государства, — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: росСМИ

В том случае, если Россия выиграет войну, то бросится на другие страны дальше, как "дикий зверь". Агрессия другим государствам будет немедленной.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам.

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В любом случае России нельзя позволить выиграть, ведь это страна-агрессор, которая 100% пойдет дальше на другие государства.

По словам куда, победа Украины важна по нескольким причинам:

высочайшего уважения и поддержки заслуживает героизм украинских воинов и простых украинцев,

в случае победы РФ "продолжит наступать", это лишь разожжет ее империалистические амбиции.

"Народ, который так защищается от наступления армии, которая в разы больше, лучше оснащена и вооружена. Для меня является чем-то естественным, что его просто необходимо поддерживать. Справедливость на стороне тех, кто защищает свою свободу, независимость, дом, свою страну. Мы прекрасно знаем, кто здесь бандит, агрессор и нападающий, а кто жертва и кто защищается. Так же и с Россией: если РФ "съест" Украину, даже частично, она бросится на остальную Украину, как только оправится. А потом набросится на другие страны: Польшу, страны Балтии, на страны прежней сферы влияния Советского Союза", — заявил Дуда.

Напомним, ранее мы писали, что президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил о том, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО. Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.