У разі поразки України РФ нападе на інші держави, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: росЗМІ

У тому випадку, якщо Росія виграє війну, то кинеться на інші країни далі, як "дикий звір". Агресія до інших держав буде негайною.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю для українських журналістів.

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У жодному разі Росії не можна дозволити виграти, адже це країна-агресор, яка 100% піде далі на інші держави.

За словами куди, перемога України є важливою через кілька причин:

на найвищу повагу та підтримку заслуговує героїзм українських воїнів та простих українців,

в разі перемоги РФ "продовжить наступати", це лише розпалить її імперіалістичні амбіції.

"Народ, який так захищається від наступу армії, яка в рази більша, краще оснащена і озброєна. Для мене є чимось природним, що його просто необхідно підтримувати. Справедливість на боці тих, хто захищає свою свободу, незалежність, домівку, свою країну. Ми прекрасно знаємо, хто тут бандит, агресор і нападник, а хто жертва і хто захищається. Так само і з Росією: якщо РФ "з’їсть" Україну, навіть частково, вона кинеться на решту України, щойно оговтається. А потім накинеться на інші країни: Польщу, країни Балтії, на країни колишньої сфери впливу Радянського Союзу", — заявив Дуда.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.