В рекордном количестве стран мира свобода СМИ в ужасном состоянии, — отчет RSF

Сотрудники СМИ общаются с мужчиной. Фото: Pexels

Согласно последнему ежегодному отчету, предупреждающему, что дезинформация, пропаганда и искусственный интеллект представляют угрозу для журналистики, состояние свободы СМИ в рекордном количестве стран находится в ужасающем состоянии. Мировой индекс независимости печати продемонстрировал шокирующее падение.

Об этом говорится в отчете RSF, передает The Guardian.

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Во многих странах мира есть проблемы со свободой СМИ

Согласно отчету, беспрецедентная 31 страна считается находящейся в "очень серьезной ситуации", что является самым низким показателем по сравнению с 21 страной всего два года назад.

Рост агрессивности со стороны авторитарных правительств — и даже считающихся демократическими — в сочетании с "массированной дезинформацией или пропагандистскими кампаниями" привел к ухудшению ситуации.

"В этом году на карте RSF больше красного цвета, чем когда-либо прежде, поскольку авторитарные лидеры становятся все смелее в своих попытках заставить прессу замолчать. Международное сообщество должно проснуться от реальности и действовать вместе, решительно и быстро, чтобы изменить эту опасную тенденцию", — заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делоер.

По данным отчета, среда для журналистики сегодня считается "плохой" в семи из десяти стран и удовлетворительной — лишь в трех из десяти. По данным ООН, 85% людей живут в странах, где за последние пять лет свобода СМИ снизилась.

Исследование оценивает состояние СМИ в 180 странах и территориях, рассматривая способность журналистов публиковать новости в интересах общества без вмешательства и угроз для собственной безопасности.

Технологический прогресс позволяет правительствам и политическим деятелям искажать реальность

В отчете говорится, что фейковый контент публиковать легче, чем когда-либо ранее.

"Размывается разница между правдой и ложью, реальным и искусственным, фактами и выдумками, что ставит под угрозу право на информацию. Беспрецедентная возможность манипулировать контентом используется для подрыва тех, кто олицетворяет качественную журналистику, и ослабляет саму журналистику", — говорится в докладе.

Искусственный интеллект "сеет дальнейший хаос в мире медиа", поскольку инструменты ИИ "переваривают контент и редактируют его в виде синтезов, пренебрегающих принципами точности и достоверности".

В то же время, правительства все активнее ведут пропагандистскую войну. Россия, уже упавшая в рейтинге прошлого года после вторжения в Украину, опустилась еще на девять позиций, поскольку государственные СМИ повторяют слова Кремля, а оппозиционные СМИ вытесняются в изгнание. В прошлом месяце Москва арестовала репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, первого американского журналиста, задержанного в России по обвинению в шпионаже со времен окончания холодной войны.

Между тем три страны: Таджикистан, Индия и Турция из "проблемной ситуации" перешли к самой низкой категории. Индия испытала особенно резкое падение, опустившись на 11 позиций до 161 после поглощения СМИ олигархами, близкими к Нарендре Моде.

В Турции администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилила преследование журналистов в преддверии выборов, запланированных на 14 мая, сообщает RSF.

Некоторые из самых больших падений индекса 2023 года произошли в Африке. Сенегал, который недавно был региональным образцом, опустился на 31 место, главным образом по уголовным обвинениям, выдвинутым против двух журналистов, Папе Але Нианга и Папе Ндиайе. Тунис опустился на 27 позиций в результате растущего авторитаризма президента Каиса Саида.

Ближний Восток — самый опасный регион в мире для журналистов. В Америке на карте свободы прессы больше нет ни одной страны, обозначенной зеленым цветом, что означает "хорошо". США опустились на три позиции до 45-го места.

"Мы являемся свидетелями тревожных тенденций, но большой вопрос в том, являются ли эти тенденции икотой или признаком того, что мир движется назад. Физические атаки, цифровые атаки, экономическая ситуация и усиление законодательства: мы столкнулись с идеальным штормом", — сказал Гильерме Канела, глобальный руководитель по свободе слова в ЮНЕСКО

Страны, вошедшие в топ

Скандинавские страны уже давно возглавляют рейтинг RSF, а Норвегия остается на первом месте по индексу свободы печати уже седьмой год. На втором месте оказалась нескандинавская страна — Ирландия. Нидерланды вернулись в топ-10, поднявшись на 22 места, после убийства в 2021 году криминального репортера Питера де Вриса.

Напомним, Кремль приказал подконтрольным российским СМИ не умалять готовность Украины к контрнаступлению. Таким образом, ожидая побед ВСУ, Путин хочет приготовить свое общество к поражению, смягчив деморализацию населения.