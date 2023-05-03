У рекордній кількості країн світу свобода ЗМІ в жахливому стані, — звіт RSF

Працівники ЗМІ спілкуються з чоловіком. Фото: Pexels

Згідно з останнім щорічним звітом, який попереджає, що дезінформація, пропаганда і штучний інтелект становлять загрозу для журналістики, стан свободи ЗМІ в рекордній кількості країн знаходиться в жахливому стані. Світовий індекс незалежності преси продемонстрував шокуюче падіння.

Про це йдеться у звіті RSF, передає The Guardian.

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Згідно зі звітом, безпрецедентна 31 країна вважається такою, що перебуває в "дуже серйозній ситуації", що є найнижчим показником, порівняно з 21 країною лише два роки тому.

Зростання агресивності з боку авторитарних урядів — і навіть тих, що вважаються демократичними — у поєднанні з "масованою дезінформацією або пропагандистськими кампаніями" призвело до погіршення ситуації.

"Цього року на карті RSF більше червоного кольору, ніж будь-коли раніше, оскільки авторитарні лідери стають все більш сміливими у своїх спробах змусити пресу замовкнути. Міжнародне співтовариство повинно прокинутися від реальності і діяти разом, рішуче і швидко, щоб змінити цю небезпечну тенденцію", — заявив генеральний секретар RSF Крістоф Делоєр.

За даними звіту, середовище для журналістики сьогодні вважається "поганим" у семи з десяти країн, і задовільним — лише в трьох з десяти. За даними ООН, 85% людей живуть у країнах, де за останні п'ять років свобода ЗМІ знизилася.

Дослідження оцінює стан ЗМІ у 180 країнах і територіях, розглядаючи здатність журналістів публікувати новини в інтересах суспільства без втручання і без загроз для власної безпеки.

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У звіті йдеться, що фейковий контент публікувати легше, ніж будь-коли раніше.

"Розмивається різниця між правдою і брехнею, реальним і штучним, фактами і вигадками, що ставить під загрозу право на інформацію. Безпрецедентна можливість маніпулювати контентом використовується для підриву тих, хто уособлює якісну журналістику, і послаблює саму журналістику", — йдеться в доповіді.

Штучний інтелект "сіє подальший хаос у світі медіа", оскільки інструменти ШІ "перетравлюють контент і редагують його у вигляді синтезів, які нехтують принципами точності та достовірності".

Водночас уряди все активніше ведуть пропагандистську війну. Росія, яка вже впала в рейтингу минулого року після вторгнення в Україну, опустилася ще на дев'ять позицій, оскільки державні ЗМІ повторюють слова Кремля, а опозиційні ЗМІ витісняються у вигнання. Минулого місяця Москва заарештувала репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, першого американського журналіста, затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві з часів закінчення холодної війни.

Тим часом три країни: Таджикистан, Індія і Туреччина, з "проблемної ситуації" перейшли до найнижчої категорії. Індія зазнала особливо різкого падіння, опустившись на 11 позицій до 161 після поглинання ЗМІ олігархами, близькими до Нарендри Моді.

У Туреччині адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана посилила переслідування журналістів напередодні виборів, запланованих на 14 травня, повідомляє RSF.

Деякі з найбільших падінь індексу 2023 року відбулися в Африці. Сенегал, який донедавна був регіональним взірцем, опустився на 31 місце, головним чином через кримінальні звинувачення, висунуті проти двох журналістів, Папе Але Ніанга та Папе Ндіайє. Туніс опустився на 27 позицій внаслідок зростаючого авторитаризму президента Каїса Саїда.

Близький Схід — найнебезпечніший регіон у світі для журналістів. Натомість в Америці на карті свободи преси більше немає жодної країни, позначеної зеленим кольором, що означає "добре". США опустилися на три позиції до 45-го місця.

"Ми є свідками тривожних тенденцій, але велике питання в тому, чи є ці тенденції гикавкою чи ознакою того, що світ рухається назад. Фізичні атаки, цифрові атаки, економічна ситуація та посилення законодавства: ми зіткнулися з ідеальним штормом", — сказав Гільєрме Канела, глобальний керівник зі свободи слова в ЮНЕСКО.

Країни, які увійшли в топ

Скандинавські країни вже давно очолюють рейтинг RSF, а Норвегія залишається на першому місці за індексом свободи преси вже сьомий рік поспіль. Натомість на другому місці опинилася нескандинавська країна — Ірландія. Нідерланди повернулися до топ-10, піднявшись на 22 місця, після вбивства у 2021 році кримінального репортера Пітера де Вріса.

Нагадаємо, Кремль наказав підконтрольним російським ЗМІ не применшувати готовність України до контрнаступу. Таким чином, очікуючи перемог ЗСУ, Путін хоче приготувати своє суспільство до поразки, пом’якшивши деморалізацію населення.