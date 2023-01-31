Памятник Леси Украинцы в россии — в Госдуме предложили снести монумент

Памятник Леси Украинцы в москве

В Госдуме рф выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники. Заменить памятники поэтессе хотят Кадыровым или Пригожиным.

Такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью местным СМИ.

Снос памятника Леси Украинцы в россии

Гурулев раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чтят память о погибших в ракетном теракте в Днепре.

"Это настоящий иноагент. Родилась и жила в российской империи, а относилась к россии, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть жив", — сказал он.

По мнению нардепа, у российской федерации есть много своих "орлов", которыми можно заменить памятник поэтессы.

"Он, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно совершить памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов... Главное-полет патриотической фантазии", – подытожил он.

Напомним, памятник Леси Украинки установили в москве в 2006 году в рамках мероприятий, посвященных Дню города на Украинском бульваре. Памятник исполнен в виде высокой бронзовой скульптуры поэтессы.

Ракетный обстрел Днепра

14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Под завалами было много людей.

В девятиэтажке в Днепре, в которую попала российская ракета, проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде — 72 квартиры. Частично повреждены еще 230 квартир.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате атаки рф по многоэтажному дому.

Поисково-спасательная операция длилась три дня.

Напомним, поздно вечером 13 января оккупанты в центре Мелитополя снесли памятник Тарасу Шевченко. Российские захватчики настолько боятся народного сопротивления, что все сделали посреди ночи.