Пам'ятник Лесі Українці в росії — у Держдумі запропонували знести монумент

Пам'ятник Лесі Українці в москві

У Держдумі рф висунули ідею присвоїти українській поетесі Лесі Українці статус іноагента, а також знести всі її пам'ятники. Замінити пам'ятники поетесі хочуть Кадировим або Пригожиним.

Таку ініціативу озвучив російський депутат Андрій Гурульов в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Знесення пам'ятника Лесі Українці в росії

Гурульов розкритикував покладання квітів і дитячих іграшок до пам'ятника поетеси на Українському бульварі, де вшановують пам'ять про загиблих у ракетному теракті в Дніпрі.

"Це справжній іноагент. Народилася і жила в російській імперії, а ставилася до росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим", — сказав він.

На думку нардепа, в російській федерації є багато своїх "орлів", якими можна замінити пам'ятник поетеси.

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне-політ патріотичної фантазії", — підсумував він.

Зазначимо, пам'ятник Лесі Українки встановили в москві у 2006 році в рамках заходів, присвячених Дню міста на Українському бульварі. Пам'ятник виконаний у вигляді високої бронзової скульптури поетеси.

Ракетний обстріл Дніпра

14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами було багато людей.

У дев'ятиповерхівці у Дніпрі, в яку влучила російська ракета, проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки рф по багатоповерховому будинку.

Пошуково-рятувальна операція тривала три дні.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 січня окупанти у центрі Мелітополя знесли пам'ятник Тарасу Шевченку. Російські загарбники настільки бояться народного спротиву, що все зробили посеред ночі.