Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У рф хочуть знести пам'ятник Лесі Українці: що планують поставити на цьому місці arrow

У рф хочуть знести пам'ятник Лесі Українці: що планують поставити на цьому місці

31 січня 2023 23:30
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Пам'ятник Лесі Українці в росії — у Держдумі запропонували знести монумент
Пам'ятник Лесі Українці в москві
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У Держдумі рф висунули ідею присвоїти українській поетесі Лесі Українці статус іноагента, а також знести всі її пам'ятники. Замінити пам'ятники поетесі хочуть Кадировим або Пригожиним.

Таку ініціативу озвучив російський депутат Андрій Гурульов в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Читайте також:

Знесення пам'ятника Лесі Українці в росії

Гурульов розкритикував покладання квітів і дитячих іграшок до пам'ятника поетеси на Українському бульварі, де вшановують пам'ять про загиблих у ракетному теракті в Дніпрі. 

"Це справжній іноагент. Народилася і жила в російській імперії, а ставилася до росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим", — сказав він. 

На думку нардепа, в російській федерації є багато своїх "орлів", якими можна замінити пам'ятник поетеси. 

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне-політ патріотичної фантазії", — підсумував він.

Зазначимо, пам'ятник Лесі Українки встановили в москві у 2006 році в рамках заходів, присвячених Дню міста на Українському бульварі. Пам'ятник виконаний у вигляді високої бронзової скульптури поетеси.

Ракетний обстріл Дніпра

14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами було багато людей.

У дев'ятиповерхівці у Дніпрі, в яку влучила російська ракета, проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки рф по багатоповерховому будинку.

Пошуково-рятувальна операція тривала три дні. 

Нагадаємо, пізно ввечері 13 січня окупанти у центрі Мелітополя знесли пам'ятник Тарасу Шевченку. Російські загарбники настільки бояться народного спротиву, що все зробили посеред ночі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:51 Стало відомо, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна

23:49 У Литві вважають, що російські посли в ЄС не потрібні

23:24 В Yasno розповіли, скільки будинків у Києві не відключають від електроенергії

23:13 Українцям пояснили, як відправляти посилки за кордон Укрпоштою

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:04 У Маріуполі прогриміло щонайменше сім вибухів: що відомо

22:40 США не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні

22:23 У Шостці на держпідприємстві пролунав сильний вибух: постраждали люди

22:15 Третій епізод серіалу "Останні з нас" встановив новий рекорд: такого не було у "Дому дракона"

22:09 У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Актуальне по темі

None 31 Січень 23:52

Стало відомо, у якому півфіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна

None 31 Січень 23:47

У Литві вважають, що російські посли в ЄС не потрібні

None 31 Січень 23:46

В Yasno розповіли, скільки будинків у Києві не відключають від електроенергії

None 31 Січень 15:45

Українцям пояснили, як відправляти посилки за кордон Укрпоштою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB