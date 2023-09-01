В РФ массово арестовывают блогеров и военкоров: кто попал под "зачистку"

Блогер Андрей Куршин. Фото: росСМИ

Власти России усиливают репрессии, и внутреннее преследование достигло беспрецедентных масштабов. Теперь преследуют не только тех, кто протестовал против войны с Украиной, но и тех, кто по-разному поддерживал оккупационные силы.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Задержание Андрея Куршина

Недавно российский Telegram был полон обсуждений об аресте Андрея Куршина, ведущего Telegram-канал Moscow Calling. Хоть он и не являлся частью агрессивной блогерской среды Z-генерации, многие знали о нём. Родившийся в Москве, Куршин в 2014 году отправился на Донбасс с целью "установить справедливость", противостоя украинским войскам.

В ходе войны он проявил себя в ряде сражений, в частности, возле Широкино, близ Мариуполя. За короткий промежуток времени он был повышен до ранга "майора ДНР", занимая должности командира и начальника связи.

После возвращения в Россию, по некоторым данным, он работал инженером на предприятии оборонного сектора, специализирующемся на создании ПО для военной техники и микроэлектронике. Известно, что у Куршина был высокий уровень допуска к конфиденциальной информации.

Куршин не скрывал своего участия в военных действиях на Донбассе, рассказывая о своем опыте. Однако он высказывал мнение, что масштабное вторжение было ошибкой, предрекая России тяжелые времена.

Андрея Куршина арестовали на Ленинградском вокзале в столице РФ, и теперь он находится во временном задержании. За распространение недостоверной информации о вооруженных силах РФ ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Переписка в соцсетях про аресты военкоров. Фото: скриншот

Задержание Егора Гузенко

Задержание Куршина, обвиняемого в пролитии крови украинцев, стало лишь началом. Егор Гузенко, известный как Z-"военкор", раскрыл информацию о предстоящем аресте нескольких его коллег. Эти люди рассказывали о событиях в российской армии и на передовой.

По словам Гузенко, российская контрразведка намерена арестовать известных журналистов и комментаторов — Романова, Живова и Сапонькова — за критические публикации о действиях военного командования.

"Кажется, что времена 1937 года вернулись... На фронте царит хаос, и те, кто пытается рассказать об этом, сталкиваются с преследованиями. Вместо решения проблем командование преследует тех, кто говорит о них", — говорится в сообщении Гузенко на его Telegram-канале "Тринадцатый".

На этом же канале были опубликованы доклады о действиях украинцев против 205-й мотострелковой бригады ВС, базирующейся в Ставропольском крае и сейчас находящейся в Новой Каховке в оккупированной части Херсонской области.

"Тринадцатый" и другие журналисты публиковали сообщения от солдат, жалующихся на своих командиров. По их словам, из-за ошибок командования целые подразделения попадают в плен, теряют жизни или получают ранения.

Сообщение Егора Гузенко. Фото: скриншот

Напомним, что российская Государственная дума хочет взять под контроль местных блогеров. Прежде всего новые законы будут касаться "военкоров", которые часто критически настроены по отношению к Кремлю.