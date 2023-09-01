У РФ масово заарештовують блогерів та військкорів: хто потрапив під "зачистку"

Блогер Андрій Куршин. Фото: росЗМІ

Влада Росії посилює репресії, і внутрішнє переслідування досягло безпрецедентних масштабів. Наразі переслідують не лише тих, хто протестував проти війни з Україною, а й тих, хто по-різному підтримував окупаційні сили.

Про це повідомляє OBOZREVATEL .

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Затримання Андрія Куршина

Нещодавно російський Telegram був повний обговорень про арешт Андрія Куршина, який веде Telegram-канал Moscow Calling. Хоча він і не був частиною агресивного блогерського середовища Z-генерації, багато хто знав про нього. Куршин, що народився в Москві, у 2014 році вирушив на Донбас з метою "встановити справедливість", протистоїть українським військам.

У ході війни він виявив себе в ряді битв, зокрема біля Широкино, поблизу Маріуполя. За короткий проміжок часу його було підвищено до рангу "майора ДНР", обіймаючи посади командира та начальника зв'язку.

Після повернення до Росії, за деякими даними, він працював інженером на підприємстві оборонного сектора, що спеціалізується на створенні програмного забезпечення для військової техніки та мікроелектроніки. Відомо, що Куршин мав високий рівень допуску до конфіденційної інформації.

Куршин не приховував своєї участі у військових діях на Донбасі, розповідаючи про свій досвід. Однак він висловлював думку, що масштабне вторгнення було помилкою, пророкуючи Росії важкі часи.

Андрія Куршина заарештували на Ленінградському вокзалі у столиці РФ, і тепер він перебуває у тимчасовому затриманні. За поширення недостовірної інформації про збройні сили РФ йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Листування в соцмережах для арештів військкорів. Фото: скриншот

Затримання Єгора Гузенка

Затримання Куршина, якого звинувачують у пролитті крові українців, стало лише початком. Єгор Гузенко, відомий як Z-"військор", розкрив інформацію про арешт кількох його колег. Ці люди розповідали про події у російській армії та на передовій.

За словами Гузенка, російська контррозвідка має намір заарештувати відомих журналістів та коментаторів Романова, Живова та Сапонькова за критичні публікації про дії військового командування.

"Здається, що часи 1937 року повернулися... На фронті панує хаос, і ті, хто намагається розповісти про це, стикаються з переслідуваннями. Замість розв'язання проблем командування переслідує тих, хто говорить про них", — йдеться у повідомленні Гузенко.

На цьому ж каналі було опубліковано доповіді про дії українців проти 205-ї мотострілецької бригади ЗС, що базується в Ставропольському краї і зараз знаходиться в Новій Каховці в окупованій частині Херсонської області.

"Тринадцятий" та інші журналісти публікували повідомлення від солдатів, які скаржаться на своїх командирів. За їхніми словами, через помилки командування цілі підрозділи потрапляють у полон, втрачають життя або зазнають поранень.

Повідомлення Єгора Гузенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російська Державна Дума хоче взяти під контроль місцевих блогерів. Насамперед нові закони стосуватимуться "воєнкорів", які часто критично налаштовані стосовно Кремля.