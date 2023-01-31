В рф перестал работать сайт сервиса подписки на эротический контент OnlyFans

Сайт не открывается с российских IP-адресов

В россии перестал открываться сайт сервиса подписки на эротический контент OnlyFans. При попытке войти на сайт отображается сообщение об ошибке сервера 403 Forbidden. Это означает, что доступ ограничен.

Об этом пишет Forbes Russia.

Подробности

Доступ к OnlyFans закрыт для всех российских IP-адресов. В США, Великобритании, Германии и других странах сайт работает в обычном режиме.

Официального заявления OnlyFans об ограничении доступа к сайту для пользователей из россии не было.

В феврале прошлого года, после начала российского вторжения в Украину, компания ограничила выплаты авторам контента из россии и Беларуси.

В комментарии The Daily Beast пресс-служба сервиса объяснила решение сложностями в обслуживании счетов создателей контента из этих стран. Представитель сервиса заявил, что деньги на счетах российских и белорусских авторов "останутся в сохранности" до того момента, "когда их можно будет снова снять".

Что такое OnlyFans

OnlyFans — компания, базирующаяся в Лондоне, Англия. Создатели контента запускают на ресурсе услугу за платную подписку, позволяющую налаживать отношения и предоставлять эксклюзивный контент своим подписчикам или "фанам".

Он популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также принимает создателей контента из других жанров, таких как специалисты по фитнесу и другие творцы, которые регулярно публикуют контент в Интернете. Это позволяет авторам ежемесячно получать финансирование непосредственно от своих поклонников, а также чаевые и деньги за платные трансляции.

Напомним, владелец эротического портала OnlyFans одессит Леонид Радвинский за последние два года получил 500 млн долларов прибыли. Платформа, где подписчикам продают эротический контент, набирает популярность.