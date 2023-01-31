У рф перестав працювати сайт сервісу підписки на еротичний контент OnlyFans

Сайт не відкривається з російських IP-адрес

У росії перестав відкриватися сайт сервісу підписки на еротичний контент OnlyFans. При спробі зайти на сайт відображається повідомлення про помилку сервера 403 Forbidden. Це означає, що доступ обмежений.

Про це пише Forbes Russia.

Деталі

Доступ до OnlyFans закрито для всіх російських IP-адрес. У США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах сайт працює у звичайному режимі.

Офіційної заяви OnlyFans про обмеження доступу до сайту для користувачів із Росії не було.

У лютому минулого року, після початку російського вторгнення в Україну, компанія обмежила виплати для авторів контенту з росії та Білорусі.

У коментарі The Daily Beast пресслужба сервісу пояснила рішення складнощами в обслуговуванні рахунків творців контенту з цих країн. Представник сервісу заявив, що гроші на рахунках російських і білоруських авторів "залишаться в цілості" до того моменту, "коли їх можна буде знову зняти".

Що таке OnlyFans

OnlyFans — компанія, що базується в Лондоні, Англія. Творці контенту запускають на ресурсі послугу за платну підписку, що дозволяє налагоджувати стосунки та надавати ексклюзивний контент своїм підписникам або "фанам".

Він популярний в індустрії розваг для дорослих, але також приймає творців контенту з інших жанрів, таких як фахівці з фітнесу та інші творці, які регулярно публікують контент в Інтернеті. Це дозволяє авторам щомісяця отримувати фінансування безпосередньо від своїх шанувальників, а також чайові та гроші за платні трансляції.

Нагадаємо, власник еротичного порталу OnlyFans одесит Леонід Радвінський за останні два роки отримав 500 млн доларів прибутку. Платформа, де підписникам продають еротичний контент, набирає популярності.