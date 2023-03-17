В рф планируют наградить летчиков, которые сбили беспилотник США

Американский беспилотник MQ-9 Reaper

Министр обороны рф Сергей Шойгу выразил желание наградить летчиков СУ-27, которые сбили американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper над Черным морем.

Об этом пишет "РИА Новости".

Американский дрон

Американский дрон был поврежден двумя российскими истребителями, которые пытались перехватить его в международном воздушном пространстве. В результате американцам пришлось затопить свой дрон.

16 марта российские военные заявили, что нашли американский дрон в море в 60 километрах от оккупированного Севастополя. Они проявили интерес к его внутренней электронной "начинке" и двигателю.

В то же время представители Белого дома назвали действия российских летчиков агрессивными и сознательными. Однако не было возможности установить, был ли российский пилот заинтересован в столкновении с американским дроном.

Напомним, секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27 над Черным морем. На видео можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами. На видео заметно, что американский беспилотник пролетает мимо российского самолета и не мешает тому.