У рф планують нагородити льотчиків, які збили безпілотник США
Міністр оборони рф Сергій Шойгу висловив бажання нагородити льотчиків СУ-27, які збили американський розвідувальний дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Про це пише "РИА Новости".
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Американський дрон
Американський дрон був пошкоджений двома російськими винищувачами, які намагалися перехопити його у міжнародному повітряному просторі. Внаслідок цього американцям довелося затопити свій дрон.
16 березня російські військові заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 кілометрів від окупованого Севастополя. Вони виявили інтерес до його внутрішньої електронної "начинки" та двигуна.
У той же час, представники Білого дому назвали дії російських льотчиків агресивними та свідомими. Однак не було можливості встановити, чи був російський пілот зацікавлений у зіткненні з американським дроном.
Нагадаємо, секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев заявив в інтерв'ю на телеканалі "росія-1", що російська сторона намагатиметься витягти уламки американського безпілотника MQ-9, що впав у Чорне море. Він висловив сподівання на успіх цієї операції, попри те, що не може гарантувати її успішного завершення.
Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений із літака Су-27 над Чорним морем. На відео можна побачити американського безпілотника, пошкодженого росіянами. На відео помітно, що американський безпілотник пролітає повз російський літак і не заважає тому.