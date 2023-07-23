В РФ начали блокировать "Википедию"

Онлайн-энциклопедия "Википедия". Фото: google

В России начали блокировать онлайн-энциклопедию "Википедия". Некоторые россияне утверждают о якобы "сбое в работе".

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

В росСМИ связывают блокировку с тем, что директор российского аналога энциклопедии "РуВики" перенес на данный ресурс некоторые статьи из "Википедии". Однако среди них не было тех, которые критикуют российские власти и, в частности, войну России в Украине.

В комментариях под корреспонденцией Telegram некоторые россияне начали опровергать информацию и заявили, что это якобы произошел "сбой в работе Википедии".

Комментарии россиян. Фото: скриншот

Другие же говорят, что онлайн-энциклопедия работает только с VPN.

Комментарии россиян. Фото: скриншот

Напомним, за последний год Мальдивы стали одним из ведущих экспортеров электроники в Россию, опережая многие страны, но уступая Китаю. Последние исследования журналистов указывают на то, что Мальдивы действуют как транзитная точка для поставок микросхем в Россию.