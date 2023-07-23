У РФ почали блокувати "Вікіпедію"

Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія". Фото: google

У Росії розпочали блокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедію". Деякі росіяни стверджують про нібито "збій у роботі".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

У росЗМІ пов'язують блокування з тим, що директор російського аналогу енциклопедії "РуВікі" переніс на даний ресурс деякі статті з "Вікіпедії". Однак, серед них не було тих, які критикують російську владу та, зокрема, війну Росії в Україні.

У коментарях під дописом у Telegram деякі росіяни почали спростовувати інформацію та заявили, що це нібито стався "збій у роботі Вікіпедії".

Коментарі росіян. Фото: скриншот

Інші ж кажуть, що онлайн-енциклопедія працює лише з VPN.

Коментарі росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останній рік Мальдіви стали одним із провідних експортерів електроніки до Росії, випереджаючи багато країн, але поступаючись Китаю. Останні дослідження журналістів вказують на те, що Мальдіви діють як транзитна точка для постачання мікросхем до Росії.