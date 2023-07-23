Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У РФ почали блокувати "Вікіпедію" arrow

У РФ почали блокувати "Вікіпедію"

23 липня 2023 20:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ почали блокувати "Вікіпедію"
Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Росії розпочали блокувати онлайн-енциклопедію "Вікіпедію". Деякі росіяни стверджують про нібито "збій у роботі". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Блокування "Вікіпедії" в РФ

null
Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

У росЗМІ пов'язують блокування з тим, що директор російського аналогу енциклопедії "РуВікі" переніс на даний ресурс деякі статті з "Вікіпедії". Однак, серед них не було тих, які критикують російську владу та, зокрема, війну Росії в Україні.

У коментарях під дописом у Telegram деякі росіяни почали спростовувати інформацію та заявили, що це нібито стався "збій у роботі Вікіпедії". 

null
Коментарі росіян. Фото: скриншот

Інші ж кажуть, що онлайн-енциклопедія працює лише з VPN. 

null
Коментарі росіян. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останній рік Мальдіви стали одним із провідних експортерів електроніки до Росії, випереджаючи багато країн, але поступаючись Китаю. Останні дослідження журналістів вказують на те, що Мальдіви діють як транзитна точка для постачання мікросхем до Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз