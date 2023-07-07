В РФ раздался мощный взрыв на заводе: есть погибшие

Последствия взрыва на заводе. Фото: google

В Самарской области РФ раздался мощный взрыв на заводе. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что взрыв прогремел в результате демонтажа технического трубопровода. Пожара после этого не было.

В российском МЧС отмечают, что в результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

"По нашим данным, рванула труба с подачи азота во время ремонтных работ. Все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-го и 5-го цехов", — говорят в РосСМИ.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Завод "Промсинтез" в РФ

Известно, что взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске. Данное предприятие — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России.

Напомним, что в ночь на 6 июля, оккупанты использовали при обстреле ракеты морского базирования типа "Калибр". Несмотря на мировые санкции, захватчики продолжают производство оружия.