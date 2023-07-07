В РФ раздался мощный взрыв на заводе: есть погибшие
В Самарской области РФ раздался мощный взрыв на заводе. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрыв на заводе в РФ
Сообщается, что взрыв прогремел в результате демонтажа технического трубопровода. Пожара после этого не было.
В российском МЧС отмечают, что в результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения.
"По нашим данным, рванула труба с подачи азота во время ремонтных работ. Все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-го и 5-го цехов", — говорят в РосСМИ.
Завод "Промсинтез" в РФ
Известно, что взрыв произошел на заводе "Промсинтез" в Чапаевске. Данное предприятие — один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России.
Напомним, что в ночь на 6 июля, оккупанты использовали при обстреле ракеты морского базирования типа "Калибр". Несмотря на мировые санкции, захватчики продолжают производство оружия.