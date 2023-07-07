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У РФ пролунав потужний вибух на заводі: є загиблі

7 липня 2023 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ пролунав потужний вибух на заводі: є загиблі
Наслідки вибуху на заводі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибух на заводі в РФ

Повідомляється, що вибух пролунав в результаті демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після цього не було. 

У російському МНС зазначають, що внаслідок цього загинуло шестеро людей, ще двоє отримали поранення. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

"За нашими даними, рвонула труба з подачі азоту під час ремонтних робіт. Усі загиблі та постраждалі — робітники 3-го та 5-го цехів", — кажуть у росЗМІ. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Завод "Промсинтез" в РФ

Відомо, що вибух стався на заводі "Промсинтез" у Чапаєвську. Дане підприємство — один з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї. 

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