У РФ пролунав потужний вибух на заводі: є загиблі

Наслідки вибуху на заводі. Фото: google

У Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що вибух пролунав в результаті демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після цього не було.

У російському МНС зазначають, що внаслідок цього загинуло шестеро людей, ще двоє отримали поранення.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

"За нашими даними, рвонула труба з подачі азоту під час ремонтних робіт. Усі загиблі та постраждалі — робітники 3-го та 5-го цехів", — кажуть у росЗМІ.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Завод "Промсинтез" в РФ

Відомо, що вибух стався на заводі "Промсинтез" у Чапаєвську. Дане підприємство — один з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї.