У РФ пролунав потужний вибух на заводі: є загиблі
У Самарській області РФ пролунав потужний вибух на заводі. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибух на заводі в РФ
Повідомляється, що вибух пролунав в результаті демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після цього не було.
У російському МНС зазначають, що внаслідок цього загинуло шестеро людей, ще двоє отримали поранення.
"За нашими даними, рвонула труба з подачі азоту під час ремонтних робіт. Усі загиблі та постраждалі — робітники 3-го та 5-го цехів", — кажуть у росЗМІ.
Завод "Промсинтез" в РФ
Відомо, що вибух стався на заводі "Промсинтез" у Чапаєвську. Дане підприємство — один з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї.