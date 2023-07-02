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В РФ выдали миллиардные гранты на пропаганду

2 июля 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В РФ выдали миллиардные гранты на пропаганду
Деньги в руках. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Фонд культурных инициатив президента РФ объявил имена лауреатов своего последнего грантового конкурса, наградив их общей суммой в 4,3 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы была направлена на поддержку государственной пропаганды.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Кто получил деньги от фонда

В сообщении говорится, что фигурист Евгений Плющенко получил 43 миллиона рублей на проведение ледовых шоу "Русские сезоны" и "Снегурочка". Сторонник военных действий в Украине Олег Газманов в своем проекте "Родники" получил от фонда 24,5 миллиона рублей. Согласно описанию проекта, эти средства будут использованы для создания музыкальной социальной сети, целью которой является "создание стабильного музыкального сообщества с патриотической направленностью".

Алексей Поддубный, вместе со своей группой "Джанго", получил 28 миллионов рублей на "Музыкально-просветительский" тур под названием "Чтобы победить". Авторы проекта заявляют, что Поддубный является участником конфликта на Донбассе и уверяют, что его выступления "помогут привить идеологию патриотизма среди слушателей".

Проект "Мастерская Захара Прилепина" в Нижнем Новгороде получил 10 миллионов рублей. В заявке на грант указано, что благодаря этому проекту начинающие авторы, журналисты, сценаристы и блогеры смогут посетить лекции известных представителей этих профессий. Работа "Мастерской" строится "на приоритете идеологических и патриотических ценностей".

Напомним, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян отрицает существование национальностей в России. К тому же в очередной раз обвинила Запад, который якобы тратит много денег с целью разъединить РФ.

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