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У РФ видали мільярдні гранти на пропаганду

2 липня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У РФ видали мільярдні гранти на пропаганду
Гроші в руках. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Фонд культурних ініціатив президента РФ оголосив імена лауреатів свого останнього грантового конкурсу, нагородивши їх загальною сумою 4,3 мільярда рублів. Майже половина цієї суми була спрямована на підтримку державної пропаганди.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Хто отримав гроші від фонду

У повідомленні йдеться, що фігурист Євген Плющенко отримав 43 мільйони рублів на проведення льодових шоу "Русские сезоні" та "Сннегурочка". Прихильник воєнних дій в Україні Олег Газманов у своєму проєкті "Родники" отримав від фонду 24,5 мільйона рублів. Згідно з описом проєкту, ці кошти будуть використані для створення музичної соціальної мережі, метою якої є створення стабільної музичної спільноти з патріотичною спрямованістю.

Олексій Піддубний разом зі своїм гуртом "Джанго" отримав 28 мільйонів рублів на "Музично-просвітницький" тур під назвою "Чтобі победить". Автори проєкту заявляють, що Піддубний є учасником конфлікту на Донбасі та запевняють, що його виступи "допоможуть прищепити ідеологію патріотизму серед слухачів".

Проєкт "Мастерская Захара Прилепина" у Нижньому Новгороді отримав 10 мільйонів рублів. У заявці на грант зазначено, що завдяки цьому проєкту автори-початківці, журналісти, сценаристи та блогери зможуть відвідати лекції відомих представників цих професій. Робота "Мастерской" будується "на пріоритеті ідеологічних та патріотичних цінностей".

Нагадаємо, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян заперечує існування національностей у Росії. До того ж в чергове звинуватила Захід, який нібито витрачає багато грошей з метою роз'єднати РФ.

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