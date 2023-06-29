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В РФ война между ФСБ и Минобороны закончится фатально, — ГУР

29 июня 2023 18:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В РФ война между ФСБ и Минобороны закончится фатально, — ГУР
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В России война между ФСБ и российским Минобороны перешла в активную фазу. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что возможны и физические уничтожения "конкурентов".

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии для РБК-Украина.

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"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", — заявил Черняк.

В военной разведке также отметили, что российская верхушка понимает, что Путин давно стал слабым. Поэтому и пытаются получить себе власть.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", — сказал Черник.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерчей для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.

Также в ГУР разъяснили, есть ли угроза ядерной атаки на Украину. По словам Скибицкого, Российская Федерация постоянно угрожает миру размещением ядерных боеголовок в Беларуси. Впрочем, власти Украины готовы к такому сценарию.

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