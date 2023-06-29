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У РФ війна між ФСБ та Міноборони закінчиться фатально, — ГУР

29 червня 2023 18:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У РФ війна між ФСБ та Міноборони закінчиться фатально, — ГУР
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та голова ФСБ Олександр Бортніков. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Росії війна між ФСБ та російським Міноборони перейшла в активну фазу. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що також можливі і фізичні знищення "конкурентів".

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в коментарі для РБК-Україна.

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"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", — заявив Черняк.

У воєнній розвідці також зазначили, що російська верхівка розуміє, що Путін вже давно став слабким. А тому і намагаються отримати собі владу.

"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", — сказав Черник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином, установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.

Також у ГУР роз'яснили, чи є загроза ядерної атаки на Україну. За словами Скібіцького, Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію.

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