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В РФ арестовали генералов, которые отвечали за охрану неба над Москвой

7 сентября 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В РФ арестовали генералов, которые отвечали за охрану неба над Москвой
Генерал РФ Константин Огиенко. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Два генерала России, отвечавших за воздушное пространство над Москвой, были задержаны. Генерал-майоры Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий находятся в центре коррупционного скандала. 

Об этом пишут российские СМИ.

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В сообщении указывается, что Огиенко пытался реализовать территории военного назначения, расположенные недалеко от Москвы, для последующей застройки. За эти действия генерал ожидал получить 30 млн рублей, причем первый взнос в размере 500 тыс. рублей был передан через Беляцкого, при задержании которого этот факт и был выявлен.

Также сообщается, что с 2021 года Огиенко контролировал действия Первой армии ПВО, специализирующейся на обнаружении воздушных угроз. В случае признания вины он может получить от 8 до 15 лет заключения. На данный момент ведется проверка по другим участкам, которые находились под контролем армии ПВО, в связи с подозрениями в их незаконной продаже.

В издании отметили, что незаконные сделки с военными землями в пригородах Москвы не редкость. Так, ранее Дмитрий Куракин из департамента имущественных отношений Минобороны был обвинен в мошенничестве на сумму 181 млн рублей, связанном с передачей территорий для строительства и свалок. 

Еще один представитель военного ведомства Сергей Бородин обвиняется в неправомерной продаже 45 гектаров земли возле Москвы.

Напомним, что появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении его в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют устранение опального генерала, имевшего тесные связи с бунтовщиком Евгением Пригожиным.

 

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