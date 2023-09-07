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У РФ заарештували генералів, які відповідали за охорону неба над Москвою

7 вересня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У РФ заарештували генералів, які відповідали за охорону неба над Москвою
Генерал РФ Костянтин Огієнко. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Два генерали Росії, які відповідали за повітряний простір над Москвою, були затримані. Генерал-майори Костянтин Огієнко та Дмитро Біляцький перебувають у центрі корупційного скандалу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні зазначається, що Огієнко намагався реалізувати території військового призначення, розташовані неподалік Москви, для подальшої забудови. За ці дії генерал очікував отримати 30 млн рублів, причому перший внесок у розмірі 500 тис. рублів було передано через Біляцького, при затриманні якого цей факт і було виявлено.

Також повідомляється, що з 2021 року Огієнко контролював дії Першої армії ППО, що спеціалізується на виявленні повітряних загроз. У разі визнання вини він може отримати від 8 до 15 років ув'язнення. На цей час ведеться перевірка по інших дільницях, які перебували під контролем армії ППО, у зв'язку з підозрами щодо їх незаконного продажу.

У виданні зазначили, що незаконні угоди з військовими землями у передмістях Москви не рідкість. Так, раніше Дмитро Куракін з департаменту майнових відносин Міноборони було звинувачено у шахрайстві на суму 181 млн рублів, пов'язаному з передачею територій для будівництва та звалищ.

Ще одного представника військового відомства Сергія Бородіна звинувачують у неправомірному продажу 45 гектарів землі біля Москви.

Нагадаємо, що з'явилося перше фото одіозного російського генерала Сергія Суровікіна після того, як проти нього у РФ було порушено кримінальну справу. У Росії його підозрюють у підтримці заколоту Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу в телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують усунення опального генерала, який мав тісні зв'язки з бунтівником Євгеном Пригожиним.

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