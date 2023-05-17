В РФ осудили крымских татар за причастность к религиозной организации: Лубинец отреагировал

Крымские татары, осужденные в РФ. Фото: Дмитрий Лубинец/telegram

Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической.

Об этом информирует омбудсман Дмитрий Лубинец.

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Трое Крымских татар признали виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической. Однако она действует без ограничений на уровне национальных законодательств во многих странах мира, в частности в Украине.

Отмечается, что Александр Сизиков приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Он имеет инвалидность I группы по зрению. После увольнения судья назначил ему полтора года ограничения свободы, возложив на него обязанности не посещать публичные мероприятия и собрания.

Осужден инвалид Александр Сизиков. Фото: омбудсман Дмитрий Лубинец

Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову суд назначил по 12 лет колонии строгого режима. Первые четыре года они будут отбывать в тюрьме, а затем каждый из них — по году ограничения свободы.

Незаконные "приговоры" крымским татарам по политически мотивированным делам являются очередным доказательством системных репрессий России в отношении представителей коренного народа Крыма. Таким образом, агрессор пытается запугать и подавить любые нелояльные гражданские движения и инициативы во временно оккупированном полуострове.

Дмитрий Лубинец отметил, что особый цинизм добавляет тот факт, что "приговоры" оглашены накануне 18 мая — Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. РФ продолжает безосновательные преследования, обыски, произвольные аресты, насильственные исчезновения, негуманное обращение с удерживаемыми, дискриминацию в отношении крымских татар.

"Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное позорное судилище, усилить давление на Россию, в частности, санкционное, для освобождения крымских политзаключенных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины", — заявил омбудсман.

Напомним, что временно оккупированный Крым претерпел сильные изменения от рук россиян. Так, захватчики превратили полуостров за время оккупации из прекрасного курортного региона в военную базу.