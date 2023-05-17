У РФ засудили кримських татар за причетність до релігійної організації: Лубінець відреагував
Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.
Про це інформує омбудсман Дмитро Лубінець.
Засудження кримських татар
Трьох Кримських татарів визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною. Однак вона діє без обмежень на рівні національних законодавств у багатьох країнах світу, зокрема, в Україні.
Зазначається, що Олександра Сізікова засуджено до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. Він має інвалідність І групи по зору. Після звільнення суддя призначив йому півтора року обмеження волі, поклавши на нього обов’язки не відвідувати публічних заходів та зібрань.
Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також відбуватимуть у в'язниці, а потім кожен з них — по року обмеження волі.
Незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій Росії стосовно представників корінного народу Криму. В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому півострові.
Дмитро Лубінець зазначив, що особливого цинізму додає той факт, що "вироки" оголошені напередодні 18-го травня — Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. РФ продовжує безпідставні переслідування, обшуки, свавільні арешти, насильницькі зникнення, негуманне поводження з утримуваними, дискримінацію стосовно кримських татар.
"Закликаю світову спільноту відреагувати на чергове ганебне судилище, посилити тиск на Росію, зокрема, санкційний, задля звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України", — заявив омбудсман.
Нагадаємо, що тимчасово окупований Крим зазнав сильних змін від рук росіян. Так, загарбники перетворили півострів за час окупації з прекрасного курортного регіону на військову базу.