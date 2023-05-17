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У РФ засудили кримських татар за причетність до релігійної організації: Лубінець відреагував

17 травня 2023 17:56
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У РФ засудили кримських татар за причетність до релігійної організації: Лубінець відреагував
Кримські татари, яких засудили у РФ. Фото: Дмитро Лубінець/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.

Про це інформує омбудсман Дмитро Лубінець.

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Засудження кримських татар

Трьох Кримських татарів визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною. Однак вона діє без обмежень на рівні національних законодавств у багатьох країнах світу, зокрема, в Україні.

Зазначається, що Олександра Сізікова засуджено до 17 років позбавлення волі з відбуванням перших чотирьох років у в’язниці. Він має інвалідність І групи по зору. Після звільнення суддя призначив йому півтора року обмеження волі, поклавши на нього обов’язки не відвідувати публічних заходів та зібрань.

РФ
Засуджений інвалід Олександр Сізіков. Фото: омбудсман Дмитро Лубінець

Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони також відбуватимуть у в'язниці, а потім кожен з них — по року обмеження волі.

Незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій Росії стосовно представників корінного народу Криму. В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому півострові.

Дмитро Лубінець зазначив, що особливого цинізму додає той факт, що "вироки" оголошені напередодні 18-го травня — Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. РФ продовжує безпідставні переслідування, обшуки, свавільні арешти, насильницькі зникнення, негуманне поводження з утримуваними, дискримінацію стосовно кримських татар.

"Закликаю світову спільноту відреагувати на чергове ганебне судилище, посилити тиск на Росію, зокрема, санкційний, задля звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України", — заявив омбудсман.

Нагадаємо, що тимчасово окупований Крим зазнав сильних змін від рук росіян. Так, загарбники перетворили півострів за час окупації з прекрасного курортного регіону на військову базу. 

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