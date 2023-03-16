В рф задержали критика кремля Евгения Ройзмана: в чем его обвиняют

Критик кремля Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга и известный критик кремля Евгений Ройзман был задержан полицией рф по обвинению в размещении экстремистской символики на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам его жены, Ройзмана обвинили в репосте комментария, написанного оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в заключении.

Об этом пишет CNN.

Обвинение

Ройзман заявил, что не имел персональной страницы в "ВКонтакте" и не размещал экстремистский контент, а репост был сделан в группе, не связанной с ним. Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов подтвердил, что его клиента обвиняют в репосте в социальной сети "ВКонтакте", но подчеркнул, что Ройзман никогда не пользовался этой социальной сетью и не имел личной страницы в ней.

Рассмотрение дела назначено на четверг, и Ройзману грозит арест на 10-15 суток по этому "необоснованному обвинению", как отметил его адвокат. Суд запретил Ройзману пользоваться телефоном и Интернетом, а также посещать общественные места.

Ройзман стал известен как мэр Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы, но власти отменили прямые выборы мэра после того, как его популярность и оппозиционные взгляды стали вызывать тревогу у властей. Несмотря на потерю должности, Ройзман продолжал активно выступать в качестве критика российского правительства и оставался одним из самых влиятельных оппозиционных голосов в стране. Он также был близким другом Алексея Навального, другого известного оппозиционера России, который сейчас находится в тюрьме.

Напомним, что взрывы в Брянске 2 марта вызвали бурную реакцию у российских чиновников и известных блоггеров-миллионников россии. Кто-то призывает создать отряды убийц для убийства украинских чиновников и зоны отчуждения на границе, а кто-то обвиняет в этом власть.