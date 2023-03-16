У рф затримали критика кремля Євгена Ройзмана: у чому його звинувачують
Колишнього мера Єкатеринбурга і відомого критика кремля Євгена Ройзмана затримали поліція Росії за звинуваченням у розміщенні екстремістської символіки на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". За словами його дружини, Ройзмана звинуватили у репості коментаря, написаного опозиціонером Олексієм Навальним, який ув'язнений.
Про це пише CNN.
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Звинувачення
Ройзман заявив, що не мав персональної сторінки у ВКонтакті й не розміщував екстремістський контент, а репост був зроблений у групі, не пов'язаній з ним. Адвокат Ройзмана Владислав Ідамжапов підтвердив, що його клієнта звинувачують у репості у соціальній мережі "ВКонтакте", але наголосив, що Ройзман ніколи не користувався цією соціальною мережею і не мав особистої сторінки в ній.
Розгляд справи призначено на четвер, і Ройзману загрожує арешт на 10-15 діб за цим "необґрунтованим звинуваченням", як зазначив його адвокат. Суд заборонив Ройзману користуватися телефоном та Інтернетом, а також відвідувати громадські місця.
Ройзман став відомий як мер Єкатеринбурга з 2013 по 2018 роки, але влада скасувала прямі вибори мера після того, як його популярність і опозиційні погляди почали викликати тривогу у влади. Попри втрату посади, Ройзман продовжував активно виступати як критик російського уряду і залишався одним із найвпливовіших опозиційних голосів у країні. Він також був близьким другом Олексія Навального, іншого відомого опозиціонера росії, який зараз перебуває у в'язниці.
Нагадаємо, що вибухи в Брянську 2 березня викликали бурхливу реакцію у російських чиновників та відомих блогерів-мільйонників росії. Хтось закликає створити загони вбивць для вбивства українських чиновників та зони відчуження на кордоні, а хтось звинувачує у цьому владу.