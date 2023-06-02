В РФ женщина-пекарь пыталась поджечь военкомат

Военкомат в РФ. Фото: ТАСС

В РФ в городе Инза женщина пыталась поджечь местный военкомат. Сама попытка поджога произошла днем.

Женщина вошла в фойе военного комиссариата и бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает издание BAZA в Telegram.

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В здании на момент возгорания дежурил сотрудник полиции. Поэтому огнетушителем он быстро погасил пожар.

Женщину задержали. Оказалось, что это местная жительница, работает пекарем. Почему она решила поджечь здание, женщина ясно не говорит.

Против нее уже возбуждено уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества.

Напомним, глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на днях заявил о большом количестве уничтоженной украинской техники. Речь шла даже о ракетах большой дальности.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что таким образом, преувеличивая потери украинской армии, российский министр обороны пытается скрыть большие потери армии России на территории Украины.