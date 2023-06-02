Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В РФ женщина-пекарь пыталась поджечь военкомат arrow

В РФ женщина-пекарь пыталась поджечь военкомат

2 июня 2023 02:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ женщина-пекарь пыталась поджечь военкомат
Военкомат в РФ. Фото: ТАСС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В РФ в городе Инза женщина пыталась поджечь местный военкомат. Сама попытка поджога произошла днем.

Женщина вошла в фойе военного комиссариата и бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает издание BAZA в Telegram.

Читайте также:

В здании на момент возгорания дежурил сотрудник полиции. Поэтому огнетушителем он быстро погасил пожар.

Женщину задержали. Оказалось, что это местная жительница, работает пекарем. Почему она решила поджечь здание, женщина ясно не говорит.

Против нее уже возбуждено уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества.

Напомним, глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на днях заявил о большом количестве уничтоженной украинской техники. Речь шла даже о ракетах большой дальности.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что таким образом, преувеличивая потери украинской армии, российский министр обороны пытается скрыть большие потери армии России на территории Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас