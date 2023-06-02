У РФ жінка-пекар намагалася підпалити військкомат

Військкомат у РФ. Фото: ТАСС

У РФ у місті Інза жінка намагалася підпалити місцевий військкомат. Сама спроба підпалу відбулася вдень.

Жінка зайшла у фойє військового комісаріату і кинула на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною. Про це повідомляє видання BAZA у Telegram.

Читайте також:

У будівлі на момент займання чергував співробітник поліції. Тому вогнегасником він швидко загасив пожежу.

Жінку затримали. Виявилося, що це — місцева мешканка, працює пекарем. Чому вона вирішила підпалити будівлю, жінка чітко не говорить.

Проти неї вже порушили кримінальну справу за спробу умисного знищення майна.

Нагадаємо, очільник міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу днями заявив про велику кількість знищеної української техніки. Йшлося навіть про ракети великої дальності.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що таким чином, перебільшуючи втрати української армії, російський міністр оборони намагається приховати справжні великі втрати армії Росії на території України.