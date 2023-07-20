В Рязанской области беспилотник атаковал аэродром, — СМИ

Аэродром в России. Фото: росСМИ

В Рязанской области беспилотник атаковал аэродром. Это произошло сегодня ночью, 20 июля.

Об этом сообщают росСМИ.

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В 03:00 на аэродроме раздался взрыв.

"Позже следы его последствий — воронку диаметром 10 см, глубиной 1,5 см — обнаружили в районе стоянки самолетов в Московском районе области в ночь на 20 июля", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, атака на российский аэродром могла произойти с помощью беспилотника, изготовленного кустарным способом. РосСМИ пишут, что повреждений и пострадавших нет.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, спутник Planet Labs сфотографировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский состав боеприпасов.

Также мы писали, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о ночной атаке полуострова беспилотниками. По его словам, погибла девочка-подросток.

Добавим, российские власти запугивают страны Запада ядерной катастрофой. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что неподалеку от Курской атомной электростанции якобы недавно упал украинский беспилотник.