У Рязанській області безпілотник атакував аеродром, — ЗМІ
У Рязанській області безпілотник атакував аеродром. Це сталося сьогодні вночі, 20 липня.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака на російський аеродром
О 03:00 на аеродромі пролунав вибух.
"Пізніше сліди його наслідків — воронку діаметром 10 см, глибиною 1,5 см — виявили в районі стоянки літаків у Московському районі області в ніч на 20 липня", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, атака на російський аеродром могла статися за допомогою безпілотника, який виготовлений кустарним способом. РосЗМІ пишуть, що пошкоджень та постраждалих немає.
Нагадаємо, супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.
Також ми писали, що гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотниками. За його словами, загинула дівчинка-підліток.
Додамо, російська влада залякує країни Заходу ядерною катастрофою. У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що неподалік Курської атомної електростанції нібито нещодавно упав український безпілотник.