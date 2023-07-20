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У Рязанській області безпілотник атакував аеродром, — ЗМІ

20 липня 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Рязанській області безпілотник атакував аеродром, — ЗМІ
Аеродром в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Рязанській області безпілотник атакував аеродром. Це сталося сьогодні вночі, 20 липня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Атака на російський аеродром

О 03:00 на аеродромі пролунав вибух. 

"Пізніше сліди його наслідків — воронку діаметром 10 см, глибиною 1,5 см — виявили в районі стоянки літаків у Московському районі області в ніч на 20 липня", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, атака на російський аеродром могла статися за допомогою безпілотника, який виготовлений кустарним способом. РосЗМІ пишуть, що пошкоджень та постраждалих немає.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.

Також ми писали, що гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотниками. За його словами, загинула дівчинка-підліток. 

Додамо, російська влада залякує країни Заходу ядерною катастрофою. У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що неподалік Курської атомної електростанції нібито нещодавно упав український безпілотник.

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