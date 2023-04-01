В Риме экоактивисты вилили нефть в фонтан Баркачча

Экоактивисты выливают нефть в фонтан

Трое экоактивистов из инициативы "Последнее поколение" были задержаны в Риме за выливание черной жидкости, напоминающей нефть, в известный фонтан Баркачча на площади Испании. Эти молодые люди провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия более серьезных мер по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает ANSA.

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Нефть в фонтане

Активисты выразили свою озабоченность недостаточной политикой правительства по прекращению выбросов от ископаемых топлив. Они требуют от правительства прекратить инвестирование в компании, вредящие окружающей среде, и принять более эффективные меры для достижения климатической нейтральности.

Однако, после акции протеста, эти молодые люди были задержаны полицией и им грозит обвинение в нанесении ущерба общественному имуществу.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери осудил их действия и подчеркнул, что власти уже внедряют политику для достижения климатической нейтральности, а такие действия не помогут окружающей среде.

Напомним, что остров Хендерсон, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для уникальной флоры и фауны, страдает от пластикового загрязнения. Там ученые наблюдают необычное явление — пластиковые скалы.

Экологи проинспектировали пляжи острова и обнаружили, что они покрыты пластиковыми камнями. Булыжники образовались из-за отходов, попавших в океан. Пластик долгое время размывался волнами и приливами, поэтому образовал маленькие частички, которые затем превратились в каменную скалу. Исследователи бьют тревогу, ведь все это представляет опасность для дикой природы. Загрязнение может разрушить коралловые рифы, нарушить пищевую цепочку и нанести вред морским жителям.