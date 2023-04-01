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У Римі екоактивісти вилили нафту до фонтану Баркачча

1 квітня 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Екоактивісти виливають нафту у фонтан
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Трьох екоактивістів з ініціативи "Останнє покоління" було затримано в Римі за виливання чорної рідини, що нагадує нафту, у відомий фонтан Баркачча на площі Іспанії. Ці молоді люди провели акцію протесту, щоб привернути увагу до необхідності вживання більш серйозних заходів для боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє ANSA.

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Активісти висловили своє занепокоєння недостатньою політикою уряду щодо припинення викидів від копалин. Вони вимагають від уряду припинити інвестування в компанії, що шкідливі для навколишнього середовища, і вжити більш ефективних заходів для досягнення кліматичної нейтральності.

Однак, після акції протесту, цих молодих людей було затримано поліцією і їм загрожує звинувачення у завданні шкоди громадському майну.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі засудив їхні дії й підкреслив, що влада вже впроваджує політику для досягнення кліматичної нейтральності, а такі дії не допоможуть навколишньому середовищу.

Нагадаємо, що острів Хендерсон, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та будинком для унікальної флори та фауни, страждає від пластикового забруднення. Там вчені спостерігають незвичне явище — пластикові скелі.

Екологи проінспектували пляжі острова та виявили, що вони вкриті пластиковим камінням. Брили утворились через відходи, що потрапили в океан. Пластик впродовж довгого часу розмивався хвилями та припливами, тож утворив маленькі часточки, що потім перетворились на  кам'яну скелю. Дослідники б'ють на сполох, адже все це становить небезпеку для дикої природи. Забруднення може зруйнувати коралові рифи, порушити харчовий ланцюг та завдати шкоди морським мешканцям.

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