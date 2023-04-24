В российской республике Марий Эл произошел пожар в образовательном учреждении

Пожар в российской школе-интернате. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 24 апреля, в России произошел очередной пожар. В республике Марий Эл горело образовательное учреждение.

Об этом сообщает МЧС России.

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"Горит кровля Семеновской школы-интерната. Предварительная площадь пожара 250 кв м", — говорится в сообщении.

Ученики школы-интерната и персонал были эвакуированы.

Напомним, во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошел "хлопок". В ночь на 24 апреля там раздался взрыв и вспыхнула нефтебаза.

Также мы писали, что в городе Люберцы в Московской области России, 22 апреля, утром разразился масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Добавим, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.