В российской республике Марий Эл произошел пожар в образовательном учреждении
Сегодня, 24 апреля, в России произошел очередной пожар. В республике Марий Эл горело образовательное учреждение.
Об этом сообщает МЧС России.
Пожар в российском учебном заведении
"Горит кровля Семеновской школы-интерната. Предварительная площадь пожара 250 кв м", — говорится в сообщении.
Ученики школы-интерната и персонал были эвакуированы.
Напомним, во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошел "хлопок". В ночь на 24 апреля там раздался взрыв и вспыхнула нефтебаза.
Также мы писали, что в городе Люберцы в Московской области России, 22 апреля, утром разразился масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.
Добавим, в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.