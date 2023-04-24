У російській республіці Марій Ел сталася пожежа в освітньому закладі
Сьогодні, 24 квітня, у Росії сталася чергова пожежа. У республіці Марій Ел палав освітній заклад.
Про це повідомляє МНС Росії.
Пожежа в російському закладі освіти
"Горить покрівля Семенівської школи-інтернату. Попередня площа пожежі 250 кв м", — йдеться у повідомленні.
Учні школи-інтернату та персонал були евакуйовані.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася "бавовна". У ніч проти 24 квітня там пролунав вибух та спалахнула нафтобаза.
Також ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.
Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.