У російській республіці Марій Ел сталася пожежа в освітньому закладі

Пожежа в російській школі-інтернаті. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 24 квітня, у Росії сталася чергова пожежа. У республіці Марій Ел палав освітній заклад.

Про це повідомляє МНС Росії.

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"Горить покрівля Семенівської школи-інтернату. Попередня площа пожежі 250 кв м", — йдеться у повідомленні.

Учні школи-інтернату та персонал були евакуйовані.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася "бавовна". У ніч проти 24 квітня там пролунав вибух та спалахнула нафтобаза.

Також ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.