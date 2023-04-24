Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У російській республіці Марій Ел сталася пожежа в освітньому закладі arrow

У російській республіці Марій Ел сталася пожежа в освітньому закладі

24 квітня 2023 16:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У російській республіці Марій Ел сталася пожежа в освітньому закладі
Пожежа в російській школі-інтернаті. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 квітня, у Росії сталася чергова пожежа. У республіці Марій Ел палав освітній заклад.

Про це повідомляє МНС Росії.

Читайте також:

Пожежа в російському закладі освіти

"Горить покрівля Семенівської школи-інтернату. Попередня площа пожежі 250 кв м", — йдеться у повідомленні.

Учні школи-інтернату та персонал були евакуйовані.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася "бавовна". У ніч проти 24 квітня там пролунав вибух та спалахнула нафтобаза.

Також ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB