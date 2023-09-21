В российской Туле прогремел громкий взрыв: город без света

Русская Тула без света. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 21 сентября, в российской Туле раздались мощные взрывы. В результате чего в городе пропало электричество.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в российской Туле

Сообщается, что в Туле в Пролетарском районе раздались громкие взрывы. После чего в городе пропал свет.

Также отмечается, что причиной отключения стала якобы аварийная ситуация.

Также российские СМИ сообщают, что в городе без электроснабжения осталось около 5 тыс. человек.

Напомним, вечером, 21 сентября, сетью начала распространяться информация о взрыве в Киеве. В то же время воздушной тревоги в городе не было. По неофициальной информации, неизвестный взорвал гранату по улице Харченко 26. В результате взрыва в некоторых квартирах вылетели окна.

Позже стало известно, что причиной взрыва была не граната. Как оказалось, в Бортничах взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.