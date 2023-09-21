У російській Тулі прогримів гучний вибух: місто без світла

Російська Тула без світла. Фото: скриншот

Сьогодні ввечері, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи у російській Тулі

Повідомляється, що у Тулі у Пролетарському районі пролунали гучні вибухи. Після чого у місті зникло світло.

Також зазначається, що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація.

Також російські ЗМІ повідомляють, що у місті без електропостачання залишилося майже 5 тис. чоловік.

Нагадаємо, увечері, 21 вересня, мережею почала ширитися інформація про вибух у Києві. Водночас, повітряної тривоги у місті не було. За неофіційною інформацією, невідомий підірвав гранату за вулицею Харченка 26. В результаті вибуху в деяких квартирах повилітали вікна.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху була не граната. Як виявилось, у Бортничах вибухнув газовий балон. Є постраждалі.