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У російській Тулі прогримів гучний вибух: місто без світла

21 вересня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У російській Тулі прогримів гучний вибух: місто без світла
Російська Тула без світла. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні ввечері, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибухи у російській Тулі

Повідомляється, що у Тулі у Пролетарському районі  пролунали гучні вибухи. Після чого у місті зникло світло.

Також зазначається, що причиною відключення стала нібито аварійна ситуація.

Також російські ЗМІ повідомляють, що у місті без електропостачання залишилося майже 5 тис. чоловік.

Допис російських ЗМІ

Нагадаємо, увечері, 21 вересня, мережею почала ширитися інформація про вибух у Києві. Водночас, повітряної тривоги у місті не було. За неофіційною інформацією, невідомий підірвав гранату за вулицею Харченка 26. В результаті вибуху в деяких квартирах повилітали вікна.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху була не граната. Як виявилось, у Бортничах вибухнув газовий балон. Є постраждалі. 

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