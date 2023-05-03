Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В российских паспортах хотят запретить смену графы "пол" arrow

В российских паспортах хотят запретить смену графы "пол"

3 мая 2023 14:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В российских паспортах хотят запретить смену графы "пол"
Получение российского паспорта. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В скором времени в Госдуму Российской Федерации будут внесены поправки, которые запретят смену в паспорте графы "пол" без проведения хирургического вмешательства. По словам спикера Вячеслава Володина, люди, желающие изменить свой гендерный маркер, могут просто пойти в платную клинику, получить справку о трансгендерном переходе и с этой справкой обратиться в ЗАГС для смены данных в документах.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

В РФ запретят менять графу "пол"

В Госдуме объяснили, что срочность принятия подобных поправок связана, в том числе, с началом призывной кампании в России. По данным источника, много молодых парней и обратились в клиники для смены пола, чтобы избежать призыва.

Напомним, что на данный момент российское законодательство допускает возможность смены гендерного маркера в паспорт, если есть соответствующая медицинская справка, которая подтверждает смену пола. 

Напомним, что в оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

Кроме того, на временно оккупированной Херсонской области россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию местных жителей. Людей запугивают депортацией и конфискацией имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас