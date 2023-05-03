В российских паспортах хотят запретить смену графы "пол"

Получение российского паспорта. Фото: УНИАН

В скором времени в Госдуму Российской Федерации будут внесены поправки, которые запретят смену в паспорте графы "пол" без проведения хирургического вмешательства. По словам спикера Вячеслава Володина, люди, желающие изменить свой гендерный маркер, могут просто пойти в платную клинику, получить справку о трансгендерном переходе и с этой справкой обратиться в ЗАГС для смены данных в документах.

Об этом пишут российские СМИ.

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В Госдуме объяснили, что срочность принятия подобных поправок связана, в том числе, с началом призывной кампании в России. По данным источника, много молодых парней и обратились в клиники для смены пола, чтобы избежать призыва.

Напомним, что на данный момент российское законодательство допускает возможность смены гендерного маркера в паспорт, если есть соответствующая медицинская справка, которая подтверждает смену пола.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

Кроме того, на временно оккупированной Херсонской области россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию местных жителей. Людей запугивают депортацией и конфискацией имущества.