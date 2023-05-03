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У російських паспортах хочуть заборонити зміну графи "стать"

3 травня 2023 14:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У російських паспортах хочуть заборонити зміну графи "стать"
Отримання російського паспорта. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Незабаром до Держдуми Російської Федерації буде внесено поправки, які заборонять зміну в паспорті графи "стать" без проведення хірургічного втручання. За словами спікера В'ячеслава Володіна, люди, які бажають змінити свій гендерний маркер, можуть просто піти до платної клініки, отримати довідку про трансгендерний перехід та з цією довідкою звернутися до РАЦСу для зміни даних у документах.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Держдумі пояснили, що терміновість ухвалення таких поправок пов'язана, зокрема, з початком призовної кампанії у Росії. За даними джерела, багато молодих хлопців і звернулися до клінік для зміни статі, щоб уникнути призову.

Нагадаємо, що на цей час російське законодавство допускає можливість зміни гендерного маркера на паспорт, якщо є відповідна медична довідка, яка підтверджує зміну статі.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі російські військові ходять по квартирах та перевіряють документи. Тим, хто відмовляється оформляти російські паспорти, загрожує депортація.

Крім того, на тимчасово окупованій Херсонській області росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію місцевих жителів. Людей залякують депортацією та конфіскацією майна.

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