В российском Алтае упал вертолет: первые фото с места аварии
27 июля 2023 12:56
Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
В четверг, 27 июля, в российском Алтае упал вертолет. Шесть человек погибли.
Об этом сообщают росСМИ.
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Падение вертолета в России
Известно, что на борту упавшего 27 июля в России вертолета, находилось 16 человек. Из них 13 туристов (12 россиян и один белорус) и три члена экипажа.
У пятерых пострадавших — сильные ожоги. По предварительным данным, шесть из них погибли. При посадке вертолет лопастями задел столб линии электропередач, после чего упал и загорелся.
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Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
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Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
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Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
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Напомним, несколько дней назад украинские морпехи уничтожили на фронте российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".