В российском Алтае упал вертолет: первые фото с места аварии

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

В четверг, 27 июля, в российском Алтае упал вертолет. Шесть человек погибли.

Об этом сообщают росСМИ.

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Падение вертолета в России

Известно, что на борту упавшего 27 июля в России вертолета, находилось 16 человек. Из них 13 туристов (12 россиян и один белорус) и три члена экипажа.

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

У пятерых пострадавших — сильные ожоги. По предварительным данным, шесть из них погибли. При посадке вертолет лопастями задел столб линии электропередач, после чего упал и загорелся.

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

Падение вертолета в России. Фото: росСМИ 1/3 _ 3

Напомним, несколько дней назад украинские морпехи уничтожили на фронте российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".