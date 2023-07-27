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В российском Алтае упал вертолет: первые фото с места аварии

27 июля 2023 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российском Алтае упал вертолет: первые фото с места аварии
Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 27 июля, в российском Алтае упал вертолет. Шесть человек погибли.

Об этом сообщают росСМИ.

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Падение вертолета в России

Известно, что на борту упавшего 27 июля в России вертолета, находилось 16 человек. Из них 13 туристов (12 россиян и один белорус) и три члена экипажа.

авиакатастрофа
Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
авиакатастрофа
Падение вертолета в России. Фото: росСМИ

У пятерых пострадавших — сильные ожоги. По предварительным данным, шесть из них погибли. При посадке вертолет лопастями задел столб линии электропередач, после чего упал и загорелся.

  • Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
  • Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
  • Падение вертолета в России. Фото: росСМИ
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Напомним, несколько дней назад украинские морпехи уничтожили на фронте российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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