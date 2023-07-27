У російському Алтаї впав вертоліт: перші фото з місця аварії

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

У четвер, 27 липня, в російському Алтаї впав вертоліт. Шестеро людей загинули.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Падіння вертольота в Росії

Відомо, що на борту вертольота, який впав 27 липня в Росії, знаходилося 16 осіб. З них 13 туристів (12 росіян і один білорус) і три члени екіпажу.

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

У п'ятьох постраждалих — сильні опіки. За попередніми даними, шестеро з них загинули. При посадці вертоліт лопатями зачепив стовп лінії електропередач, після чого впав і спалахнув.

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ 1 / 3

Нагадаємо, декілька днів тому українські морпіхи знищили на фронті російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".