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У російському Алтаї впав вертоліт: перші фото з місця аварії

27 липня 2023 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Алтаї впав вертоліт: перші фото з місця аварії
Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 27 липня, в російському Алтаї впав вертоліт. Шестеро людей загинули.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Падіння вертольота в Росії

Відомо, що на борту вертольота, який впав 27 липня в Росії, знаходилося 16 осіб. З них 13 туристів (12 росіян і один білорус) і три члени екіпажу. 

авіакатастрофа
Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ
авіакатастрофа
Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ

У п'ятьох постраждалих — сильні опіки. За попередніми даними, шестеро з них загинули. При посадці вертоліт лопатями зачепив стовп лінії електропередач, після чого впав і спалахнув.

  • Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ
  • Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ
  • Падіння вертольота в Росії. Фото: росЗМІ
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Нагадаємо, декілька днів тому українські морпіхи знищили на фронті російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". 

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