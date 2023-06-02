В российском Курске раздаются взрывы
В российском Курске раздалось несколько взрывов. Это произошло ночью. Местные жители насчитали не менее 8 взрывов.
Россияне выкладывают видео в соцсеть.
Пишут, что один из взрывов произошел у вокзала. Местные паблики пишут о работе ПВО.
В Курской области также заявили об атаке дроном и обесточении села Гоголевка.
Напомним, 1 июня, в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.
Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.