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В российском Курске раздаются взрывы

2 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В российском Курске раздаются взрывы
Указатель населённого пункта: Курская область. Фото: kursk-izvestia.ru
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российском Курске раздалось несколько взрывов. Это произошло ночью. Местные жители насчитали не менее 8 взрывов.

Россияне выкладывают видео в соцсеть.

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Пишут, что один из взрывов произошел у вокзала. Местные паблики пишут о работе ПВО.

В Курской области также заявили об атаке дроном и обесточении села Гоголевка.

Губернатор Курской области в Telegram

Напомним, 1 июня, в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

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