У російському Курську лунають вибухи
У російському Курску пролунало кілька вибухів. Це сталося вночі. Місцеві меншканці нарахували щонайменше 8 вибухів.
Росіяни викладають відео у соцмережах.
Пишуть, що один з вибухів стався біля вокзалу. Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО.
У російській Курській області також заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка.
Нагадаємо, 1 червня, у Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.
Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.