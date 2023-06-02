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У російському Курську лунають вибухи

2 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У російському Курську лунають вибухи
Вказівник населеного пункту: Курська область. Фото: kursk-izvestia.ru
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У російському Курску пролунало кілька вибухів. Це сталося вночі. Місцеві меншканці нарахували щонайменше 8 вибухів.

Росіяни викладають відео у соцмережах

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Пишуть, що один з вибухів стався біля вокзалу. Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО.

У російській Курській області  також заявили про атаку дроном і знеструмлення села Гоголівка.

Губернатор Курської області у Telegram

Нагадаємо, 1 червня, у Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

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